Экс-участница Ирина Пинчук рассказала о неудачной маммопластике.

Недавно экс-участница телепроекта ДОМ-2 сделала операцию по увеличению груди. Но, как теперь признаётся девушка, нужный результат не был достигнут.

«Мне не нравится грудь, я хотела совсем другого результата. Нет эффекта «рядом». Может, когда-нибудь лет через 10 и после нескольких родов я сделаю ту, о которой мечтаю, но пока не видела хирурга, который бы смог сделать такой эффект сись с моей грудной клеткой. Такое строение дела», – рассказала Ира.

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