Мама Майи Донцовой поведала, как создать идеальные отношения с зятем.
Как вы знаете, у меня идеальные отношения с зятем 😊, и, конечно, это не просто так.⠀
Я считаю, что важно любить и принять выбор своего ребёнка.⠀
Но как же создать такие комфортные отношения между свекровью и зятем?⠀
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❤ Не лезть в отношения.⠀
Да, это моя дочь, но я стараюсь не лезть в их отношения, когда это не требуется. Уважаю их личное пространство и выбор. ⠀
❤ Прислушиваться к мнению и советам⠀
❤ Не заниматься нравоучением⠀
❤ Относиться с понимаем, любовью и добром. ⠀
❤ Устраивать семейные праздники, больше времени проводить всей семьёй. ⠀
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А какие у вас отношения с зятем/невесткой? 😊👇⠀
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И помните, что это любовь вашего ребёнка, а если он счастлив, то и вы тоже.
Мой зять — мой сын ❤
чуткий , добрый и отзывчивый 🙌
Люблю вас мои дети