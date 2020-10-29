Мама Майи Донцовой поведала, как создать идеальные отношения с зятем.

Как вы знаете, у меня идеальные отношения с зятем 😊, и, конечно, это не просто так.⠀

Я считаю, что важно любить и принять выбор своего ребёнка.⠀

Но как же создать такие комфортные отношения между свекровью и зятем?⠀

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❤ Не лезть в отношения.⠀

Да, это моя дочь, но я стараюсь не лезть в их отношения, когда это не требуется. Уважаю их личное пространство и выбор. ⠀

❤ Прислушиваться к мнению и советам⠀

❤ Не заниматься нравоучением⠀

❤ Относиться с понимаем, любовью и добром. ⠀

❤ Устраивать семейные праздники, больше времени проводить всей семьёй. ⠀

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А какие у вас отношения с зятем/невесткой? 😊👇⠀

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И помните, что это любовь вашего ребёнка, а если он счастлив, то и вы тоже.

Мой зять — мой сын ❤

чуткий , добрый и отзывчивый 🙌

Люблю вас мои дети