Бывшая участница Ирина Александровна Агибалова рассказала, что продала дом в Подмосковье.

Ирина Александровна вместе с мужем продали свой роскошный дом в 600 кв. м в Подмосковье.

«На сделку пока не вышли, но всё в процессе оформления. Решится на переезд было сложно, потому что жили мы здесь 13 лет, дом роскошный, место прекрасное. Конечно, тяжело с насиженного места уезжать. В этом доме было столько прекрасных событий: здесь жили наши дети, дочери приводили мужей, сюда забирали из роддома троих внуков. Но нужно идти дальше, в новую жизнь», – поделилась Ирина Александровна.

Супруги уже приобрели квартиру в Москве недалеко от старшей дочери.

«Мы перебираемся поближе к Оле, к внукам. У нас уже есть квартира на Кипре рядом с Ритой. Хотим жить на две страны рядом с детьми. Будем теперь старички-путешественники, снимать тревел-блоги», – смеётся Ирина Александровна.

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