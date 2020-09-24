Мама Риты Агибаловой расстроена поведением своего бывшего зятя Евгения Кузина. Женщина рассказала, что не так давно отправляла ему фото и видео родного сына Жени, на что он отреагировал довольно прохладно. После этого знаменитая телебабушка решила больше не показывать мальчика биологическому отцу, раз ему неинтересна жизнь ребёнка.



Своим подписчикам Ирина Александровна Агибалова рассказала, что Евгений около двух лет не перечисляет деньги на Митю. По словам женщины, дело вовсе не в алиментах, а в отношении и напыщенности молодого человека. Женя неоднократно говорил с гордостью своим фолловерам, что его сын от первого брака живёт и учится за рубежом, а ведь в этом нет его заслуги.



Экс-участница также рассказала, что Рита не подавала на Кузина в суд, потому что они на словах договорились о ежемесячных выплатах от Жени в размере десяти тысяч рублей. Какое-то время Евгений платил, но уже давно перестал. Когда бывшая жена обратилась к нему в соцсетях, он её заблокировал.