Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Ирина Агибалова призналась, что сейчас переживает очень сложный период в отношениях с любимым супругом. Женщина рассказала, что боится попасть в больницу, потому что принимает проблемы слишком близко к сердцу. Пока что Ирина не хочет рассказывать подписчикам подробностей, но очень надеется, что скоро всё это закончится.



Неоднократно у себя в Инстаграме Ирина размещала совместные счастливые фото и видео с супругом Юрием Васильевичем. Сейчас же Агибалова решилась разрушить своё идеальное настоящее. Она рассказала, что жутко переживает, но верит, что вместе они справятся с трудностями и она сможет обо всё рассказать уже с улыбкой на лице. А сейчас Ирина надеется лишь на то, что ей хватит сил, чтобы не загреметь в больницу.



Очень скоро, а именно 14 сентября, у супругов должен быть юбилей – коралловая свадьба, а это целых тридцать пять лет совместной жизни. Год назад супруги обвенчались, а сейчас у них появились очень серьёзные проблемы в отношениях. Известно, что Юрий и Ирина сыграли свадьбу через месяц после того, как познакомились, а уже в 1999 году расстались официально. Тогда у них уже были две дочки. Сразу после развода Ирина вышла замуж за другого и родила сына, но провела в том браке всего один год. В 2007 году Ирина с Юрием воссоединились, мужчина принял сына женщины как родного.