Бывшая участница Ирина Агибалова вместе с супругом собирается переезжать. В ближайшее время они станут собственниками квартиры в Москве, которая находится неподалёку от их дочери Ольги Гажиенко.



Ирина Агибалова поспешила рассказать, что недавнее её заявление о проблемах в семье было неверно воспринято. По словам бывшей участницы телепроекта, в их с супругом отношениях всё довольно хорошо, просто им тяжело даётся смена места жительства. Ирина Агибалова очень надеется, что переезд закончится ко дню рождению женщины, который будет 1 ноября. В квартире уже сделан ремонт, в ближайшее время супруги закончат перевозить вещи. Ирина Александровна очень рада, что сможет больше времени проводить с внуками, ведь до жилья дочери от новой квартиры Агибаловых-старших всего 8-10 минут нужно идти пешком.



Свой дом площадью 600 квадратных метров Ирина с мужем продают. Уже внесён задаток за новую квартиру, осталось решить некоторые вопросы с документами. Стоит напомнить, что у супругов уже есть жильё поблизости своей младшей дочери Риты на Кипре, теперь же они хотят быть ближе и к своей старшей дочери Ольге.