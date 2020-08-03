Продолжается борьба за должность нового ведущего телепроекта «Дом-2». Свою кандидатуру выдвинула Ирина Агибалова. Многие зрители поддержали женщину в решении попробовать свои силы, ведь Ирина Александровна уже имела опыт общения с участниками, а находясь в экспертах шоу «Бородина против Бузовой», она всегда очень интересно высказывалась и имела своё мнение.



Сама Ирина Александровна считает, что вакантное место должен занять человек с богатым жизненным опытом и более взрослый, чем среднестатистические участники проекта. Агибалова-старшая намекнула, что Захар Саленко, который также мечтает стать новым ведущим проекта, не всегда сможет дать здравую оценку происходящего.



Многие зрители уверены, что Ирина Александровна – отличный кандидат для должности ведущей, ведь она сможет разбирать самые сложные ситуации и подскажет советом так, как не получится сделать ни у одного молодого участника. Некоторые сравнивают её с Ольгой Орловой и считают, что Ирина Александровна прекрасно будет разбираться в вопросах как молодёжных пар, так и более возрастных.