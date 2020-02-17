Объём обработанных заявок на конкурс по созданию интернет-контента для молодёжи к настоящему моменту составил почти 25 млрд рублей, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ), выступающего оператором конкурса.

«Интерес к конкурсу у сообщества огромный и будет очень серьезная конкурентная борьба. За неполные 17 дней мы получили 1208 заявок на почти 25 млрд рублей и сейчас работаем фактически в круглосуточном режиме», — приводятся в сообщении пресс-службы слова директора ИРИ Антона Ключкина.

Как отметил Ключкин, объём заявок серьёзно превышает объём субсидий, которые в этом году составили 3 млрд рублей. Для проведения полноценной оценки поступивших проектов, в ИРИ было принято решение сместить сроки оглашения результатов конкурса.

«Независимая экспертиза продлится до 10 марта, а победители будут объявлены 17 марта. Нашим экспертам и сотрудникам в ближайший месяц предстоит очень напряженная и кропотливая работа», — подчеркнул директор ИРИ.

Как уточняется в сообщении ИРИ, прием заявок участников второй волны конкурса ориентировочно пройдет весной, а третий — заключительный этап распределения субсидий — стартует в октябре.

Конкурс, ориентированный на поддержку проектов по созданию контента для молодёжи в интернете, проводится по четырём направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, спецпроекты в интернет-СМИ, игры и программное обеспечение. Наблюдательный совет конкурса возглавляет первый заместитель главы Администрации Президента Сергей Кириенко.

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