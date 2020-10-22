Экстрасенс Ирен Таро решила разобраться, что стало причиной жуткой аварии, которая произошла совсем недавно с Мариной Африкантовой и её супругом Романом Капаклы. Специалист убеждена, что влюбленным кто-то очень сильно завидует и желает смерти.



В ночь на 20 октября 2020 года Марина и Роман ехали по платной скоростной трассе Санкт-Петербург – Москва. Из-за неблагоприятных погодных условий и летней резины машину супругов начало мотать из стороны в сторону. Ребятам повезло, что на трассе, которая обычно загружена фурами, не было ни единой машины, пока их кружило от отбойника к отбойнику. Супруги чудом остались живы.



Ирен Таро проанализировала случившееся. Женщина уверена, что на молодых влюбленных навели кладбищенскую порчу. По словам экстрасенса, они должны были погибнуть в ДТП, но из-за сильного ангела-хранителя Марины Африкантовой они остались живы. Ирен уверена, что в данном случае негатив исходит от представительницы женского пола. По мнению экстрасенса, супругам необходимо снимать порчу, иначе ситуация может повториться.