Несколько человек пострадали после того, как иранский пассажирский самолет вынужденно сел из-за приближения израильского истребителя, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

Отмечается, что воздушное судно совершило экстренную посадку, пытаясь избежать столкновения.

По данным IRIB, самолет летел из Тегерана в Бейрут.

Агентство Tasnim сообщило, что лайнер принадлежит иранской авиакомпании Mahan Air. По его информации, истребителей было два, они могли быть как израильскими, так и американскими.