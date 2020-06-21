Депутаты иранского парламента потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в исламской республике.

Пресс-служба парламента страны сообщила, что к правительству обратились 240 депутатов нового парламента, попросив исполнительные власти приостановить выполнение Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

"Парламент Ирана просит уважаемое правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести в режим "оффлайн" проверки", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

Там же названа и причина подобного обращения к властям: «В ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, направленную против Ирана».

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.

Выступивший с подобным требованием к властям парламент собрался в конце мая — по итогам февральских выборов большинство кресел в нем получили консерваторы, считающиеся противниками курса президента Ирана Хасана Роухани. Эксперты в разговоре с Mpravda.com указывали, что подобный расклад сил в парламенте может поставить под вопрос международные соглашения.