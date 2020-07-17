Иран за прошедшие сутки выявил порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщила в пятницу официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2379 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 183 человека.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19, достигло 269 440, жертв – 13 791. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 232 873.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки, последний раз — 9 июля, когда власти сообщили о гибели 221 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля скачок заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться — в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность — с двухзначных показателей до трехзначных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.