Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) на фоне планов Вашингтона восстановить санкции против Тегерана сообщила о крупных шагах по увеличению мощностей обогащения урана.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН. Госдеп сообщал, что санкции против Ирана будут включать запрет на обогащение урана.

"Будет ли задействован механизм разрешения споров (с помощью которого возможно восстановить санкции) или продолжится текущая обстановка, так или иначе Организация атомной энергии сделала большие шаги по обеспечению (показателя в) 190 тысяч ЕРР", — написало ведомство в своем Twitter .

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после выхода США из ядерной сделки в 2018 году распорядился, чтобы Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг). В Тегеране подчеркивали, что увеличение мощностей по обогащению урана не будет выходить за рамки ядерной сделки и что ядерная деятельность страны носит мирный характер.