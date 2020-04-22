Исламская Республика Иран вывела в среду, 22 апреля, на орбиту свой первый военный спутник под названием Noor. Об этом сообщило агентство Irna.

Аппарат выведен Корпусом стражей исламской революции на орбиту высотой 425 км при помощи двухступенчатой ракеты-носителя Qased.

Другой информации о пуске нет.

В феврале Тегеран провел запуск ракеты-носителя «Симорг» со спутником «Зафар», который должен был фотографировать земную поверхность с целью поиска полезных ископаемых. Но ракета-носитель не набрала скорость для выведения аппарата на целевую орбиту в 530 км.

Ранее, 19 апреля, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.