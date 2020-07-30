Тегеран согласен на выплату компенсаций в связи с авиакатастрофой с украинским пассажирским самолетом в начале 2020 года, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Ранее сообщалось о переговорах между Украиной и иранской делегацией в Киеве по поводу компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing «Международных авиалиний Украины».

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», — цитирует агентство IRNA слова Мусави, прокомментировавшего переговоры с Украиной по пассажирскому самолету.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также добавил, что «многие пассажиры» были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами). Он также добавил, что по украинцам переговоры продолжатся, добавил он, напомнив, что Тегеран несет ответственность за случившееся.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1». Согласно отчету, две ракеты «Тор-М1» класса «земля-воздух» были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.