Тегеран продолжит сотрудничество с Москвой вне зависимости от того, примут или нет предложенную США резолюцию СБ ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана, президент Института политических и международных исследований (IPIS) Сайед Казем Саджадпур.

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении особого режима поставок оружия (оружейного эмбарго) в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью. Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, «все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов».

«Наши отношения с Россией на правильном пути. Мы продолжим работу с Россией независимо от того, будет или не будет принята эта резолюция», — сказал Саджадпур по итогам IV Российско-иранского диалога, организованного при участии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Саджадпур отметил, что действия США в отношении Ирана в связи с ситуацией вокруг СВПД «незаконны, неэтичны и нерациональны и идут вразрез со всеми международными нормами»

«Мы ожидаем, что Россия и Китай отвергнут эти незаконные действия США, и мы ожидаем поддержку в этой связи не только от России и Китая, но и от любого разумного члена международного сообщества», — сказал представитель МИД.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.