Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, несмотря на резолюцию организации о доступе к ядерным объектам, хотя может и ответить на нее, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Нам очень просто ответить в любой момент, когда мы захотим, однако мы всегда опирались на сотрудничество с МАГАТЭ. На сегодняшний день мы этот принцип также сохраняем», — сказал Роухани, чье выступление с заседания правительства транслировало иранское телевидение.

Ранее депутаты иранского парламента потребовали от правительства страны приостановить проверки МАГАТЭ в отношении ядерной деятельности в Иране.

На прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях и принята под давлением США и Израиля.