Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном только в рамках ядерной сделки и при выплате компенсаций за причиненный ущерб, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Мы всегда готовы (к переговорам), но как только США скажут, что возвращаются к выполнению (международного) права, объявят, что возвращаются к выполнению положений резолюции ООН и своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, возвращаются в «шестерку», — сказал Роухани.

«Наша позиция проста – им (США) нужно подчиниться (международному – ред.) праву, извиниться и компенсировать тот ущерб, который они причинили Ирану, выплатить компенсации», — сказал президент, чье выступление транслировало иранское телевидение.

Ранее Роухани заявил, что Иран терял из-за санкций США порядка 50 миллиардов долларов, что сопоставимо с двумя бюджетами прошлого года.

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о сокращении своих обязательств в рамках соглашения.