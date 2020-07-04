Иран подал протест в Международный суд из-за воздействия американских санкций на страну во время пандемии коронавируса, сообщает агентство Mehr со ссылкой на заместителя президента.

«Учитывая бесчеловечные и противоречащие правам человека санкции, по предложению заместителя по правовым вопросам был подан новый протест в Международный суд относительно воздействия санкций на распространение заболевания, вызываемого новым типом коронавируса», — заявила заместитель президента Ирана по правовым вопросам Лая Джонейди во время своего выступления в медицинском исследовательском центре в Тегеране.

В 2015 году «шестерка» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

Иран, в свою очередь, обвинял США в «экономическом терроризме», а также в том, что Вашингтон мешает получить медицинское оборудование и лекарства, необходимые для борьбы с коронавирусом.