Министерство иностранных дел Ирана прокомментировало заявление Вашингтона о военном сценарии действий против Тегерана, назвав его давно запылившимся.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук ранее заявил, что президент Дональд Трамп никогда не позволит Тегерану иметь ядерное оружие и Вашингтон «всегда рассматривает» военный сценарий для предотвращения этого.

Иран прежде неоднократно заявлял, что не намерен обзаводиться ядерным оружием.

«Брайан Хук, предпринимая тщетные и безосновательные попытки, чтобы оправдать (необходимость) продления оружейного эмбарго против Ирана, одновременно заводит речь и военном сценарии (против Ирана). Этот вариант уже долгие годы пылится на столе президентов США», — заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Он также добавил, что военная программа Ирана носит исключительно оборонительный характер, отметив, что реальную угрозу для Ближнего Востока представляет «деструктивное и дестабилизирующее» присутствие США, которые пытаются превратить регион «в военную базу».

По словам Мусави, Тегеран будет укреплять обороноспособность для обеспечения своих национальных интересов.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность среди прочего предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.