Иран отправил во Францию для расшифровки самописцы со сбитого под Тегераном украинского самолета, сообщил в пятницу замглавы иранского внешнеполитического ведомства Мохсен Бахарванд.

"Черный ящик украинского самолета был доставлен в Париж", — цитирует дипломата иранское издание Etemad.

По его словам, это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия, а 20 июля начнется расшифровка самописца.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1». Согласно отчету, две ракеты «Тор-М1» класса «земля-воздух» были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с «препятствием» в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.