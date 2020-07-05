со ссылкой на официального представителя минздрава страны Симу Садат Лари. Она привела такие данные в эфире местного телеканала.

За прошедшие сутки удалось выявить 2560 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с 19 февраля достигло 240 438 человек.

Прежний антирекорд по количеству жертв, как сообщается, был установлен 29 июня –162 человека.

В Иране произошел скачок по числу выявленных случаев после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.

ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирус пандемией.

Ранее радио Sputnik сообщило, что СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня во всем мире из-за пандемии .

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, почему возможна вторая волна коронавируса.

Узнать за 90 секунд: почему возможна вторая волна коронавируса13:29

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.