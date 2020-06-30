Попытки изменить график снятия оружейного эмбарго с Ирана равносильны подрыву резолюции 2231 СБ ООН, заявил на заседании Совбеза глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.

США добиваются продления истекающего осенью оружейного эмбарго в отношении Ирана. Недавно Штаты внесли в СБ ООН резолюцию соответствующего содержания.

«График снятия ограничений на поставки вооружений, отраженный в резолюции 2231, является неотъемлемой частью с трудом достигнутого компромисса, позволившего участникам СВПД окончательно согласовать общий пакет из СВПД и резолюции 2231. В резолюции содержится четкий призыв к ее «полному осуществлению по графику». Любая попытка изменить или внести поправки в согласованный график, таким образом, равносильна подрыву резолюции 2231 в целом», — сказал Зариф.

Он призвал Совбез не дать США нарушить этот процесс.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.