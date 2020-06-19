Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал Францию, Германию и Великобританию «подельниками» президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В пятницу главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании настоятельно призвали Иран оперативно и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ и предоставить доступ к площадкам, как того требует организация. Стороны также подчеркнули, что «евротройка» продолжала соблюдать свои обязательства по сделке после выхода США из соглашения.

«E3 (ФРГ, Франция, Великобритания – ред.) должна прекратить сохранять лицо на публику и набраться смелости заявить публично то, что они признают про себя: их неспособность выполнить даже их собственные обязательства в рамках СВПД из-за полного бессилия в сопротивлении издевательствам США. За внешним фасадом, E3 – подельники Трампа и Нетаньяху, и не в том положении, чтобы давать совету Ирану», — написал Зариф в Twitter.

К публикации Зариф прикрепил заголовки двух статей 2018 и 2019 года в газетах Straits Times и Atlantic, соответственно. «Европа, похоже, прогибается под санкциями США против Ирана», — гласит один из них.

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого в перспективе полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.