Тегеран надеется, что прошедшие 19 июля в Сирии парламентские выборы помогут миру в этой стране, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

По его словам, выборы проводились в условиях присутствия «иностранных оккупационных войск», нападок со стороны террористов и односторонних санкций.

«Иран надеется, что парламентские выборы в Сирии станут позитивным шагом в направлении к миру, стабильности и прогрессу в межсирийском политическом диалоге и облегчат муки народа этой страны», — говорится в опубликованном ведомством заявлении Мусави.

Парламентские выборы проходили только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.