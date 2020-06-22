Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных переговоров со своим канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем согласился начать переговоры о возмещении ущерба в связи произошедшим в январе под Тегераном крушением самолета «Международных авиалиний Украины», сообщил канадский МИД.

«Министр (иностранных дел Ирана) Зариф обязался, что Иран без дальнейшего промедления отправит бортовые самописцы во Францию для проведения анализа. Иран подробно расскажет о прогрессе в этом вопросе на встрече Международной организации гражданской авиации на этой неделе», — отмечается в заявлении.

«Он (глава иранского МИД) также согласился начать переговоры о компенсациях и представить обновленную информацию Канаде и другим странам на следующем заседании международной группы по координации и реагированию», — подчеркнули в ведомстве.

В понедельник иранское министерство иностранных дел сообщило, что Иран в течение нескольких дней отправит во Францию черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете Globe and Mail заявил, что Киев обратится в международный суд, если Иран не выполнит свои обязательства в связи со сбитым самолетом Boeing.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за «вражескую цель», а именно — за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.