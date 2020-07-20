Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, передает агентство Tasnim.

Махмуд Мусави Маджд, которого также обвинили в работе на израильскую разведку «Моссад», был казнён в понедельник утром.

Дело против осужденного было начато еще до гибели Сулеймани и не имеет отношения к операции США против иранского высокопоставленного военного.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.