Власти Ирана и Турции расследуют инцидент на границе двух стран, в результате которого были потери среди турецких военных, а на территорию Ирана упал снаряд.

Ранее минобороны Турции сообщило, что один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал инцидент, сообщив, что вооруженные столкновения произошли вблизи ирано-турецкой границы между турецкими военными и террористами. Информируя об этом, он сослался на турецкие СМИ.

«По данным погранслужбы провинции Западный Азербайджан, в ходе столкновений один снаряд упал на территорию Ирана, что, к счастью, не привело к потерям. Этот инцидент расследуется пограничниками двух стран», — также добавил Мусави, чье заявление было опубликовано на сайте ведомства.