Иран готов задействовать свои возможности, чтобы оказать содействие межафганским переговорам и принять их у себя, но нужен запрос со стороны Афганистана, говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

«Приветствуя мирный процесс, ведомый правительством и народом Афганистана, Иран заявляет о своей готовности задействовать свой потенциал и имеющиеся возможности, чтобы оказать содействие межафганскому переговорному процессу и принять переговоры у себя в случае запроса со стороны Исламской Республики Афганистан», — сообщило ведомство.

Релиз был опубликован по итогам переговоров министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и и.о. главы МИД Афганистана Ханифа Атмара.

В ходе переговоров стороны договорились активизировать региональные и международные консультации по вопросу об установлении мира в Афганистане, придя к выводу о необходимости формирования региональной инициативы по Афганистану с участием соседних с ним стран и влиятельных государств, а также ООН в поддержке межафганского мирного процесса.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов ранее сообщил Mpravda.com, что вопрос о проведении межафганских переговоров пока «подвис в воздухе», поскольку не выполнено условие об обмене пленными.

Прежде сообщалось, что планируемые межафганские переговоры могут проходить в Дохе. Однако дата до сих пор не определена.

Однако в последнюю неделю в Афганистане наблюдался виток насилия, которую представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал назвал «самой смертоносной за последние 19 лет», боевики радикального движения «Талибан» совершили более 400 атак в Афганистане за последнюю неделю и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.