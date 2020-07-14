Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с коллегами из Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым эскалацию напряженности между странами, заявив о готовности Тегерана помочь сторонам урегулировать возникшую проблему.

«После недавних столкновений азербайджанских и армянских сил министр иностранных дел Ирана сегодня в ходе отдельных телефонных разговоров с министрами Азербайджана и Армении заявил о готовности Ирана содействовать окончанию напряженности, призвав стороны к сдержанности и посоветовав начать переговоры по мирному решению противоречий», — сообщил иранский МИД.

Начавшиеся 12 июля боевые действия на армяно-азербайджанской границе продолжаются третий день в сопредельных районах: Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.