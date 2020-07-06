Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи пообещал наказать виновных в убийстве эксперта по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом Хишама аль-Хашими, застреленного вечером в понедельник в Багдаде неизвестными, передает агентство INA.

Как сообщили ранее источники в органах безопасности Ирака, группа вооруженных людей на двух мотоциклах застрелила аль-Хашими возле его дома на востоке столицы, он скончался в больнице, куда был доставлен после нападения. Ему было 47 лет.

«Обещаем, что будем преследовать убийц, которые понесут заслуженное наказание», — заявил аль-Каземи, которого цитирует агентство.

Он отметил, что аль-Хашими оказал существенную поддержку иракским ВС в борьбе против террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) и являлся видной фигурой, формирующей общественное мнение в стране.

С осуждением убийства аль-Хашими выступили также президент Бархам Салех, спикер парламента Ирака Мухаммед аль-Хальбуси и народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби».

Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета (Iraq Advisory Council) — созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и главенства закона. За годы научной деятельности издал несколько книг, посвященных проблеме экстремизма и становления ИГ* (запрещена в РФ), опубликовал множество научных работ и статей в прессе по этим темам.

*Террористическая организация, запрещенная в России