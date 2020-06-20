Статья президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне является своего рода «дорожной картой» по выработке ответов на вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество как в сфере международных отношений, так и в сфере экономики и безопасности, заявил Mpravda.com иракский аналитик и обозреватель, кандидат юридических наук Фалях Исмаил Хачим.

Сайт Кремля и «Российская газета» опубликовали в пятницу статью президента России под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». Путин в статье, в частности, назвал безответственными призывы отменить право вето постоянных членов СБ ООН. Российский лидер также написал, что система ООН испытывает некоторые сложности в работе и не так эффективна, но выполняет свои основные функции — недопущение войн и глобальных конфликтов.

Поиск общих решений

«Россия в лице президента Путина направляет важное послание миру, содержащее не только точный и адекватно отражающий реальность анализ событий на международной арене. Можно сказать, что статья является своего рода четкой «дорожной картой» по выходу из существующих сложностей и выработке подходящих решений различных проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество», — указал иракский аналитик.

По его словам, ситуация на международной арене на нынешнем этапе напоминает период холодной войны. «Не будет преувеличением сказать, что международные отношения переживают период регресса, напоминающий этап холодной войны», — отметил он. Об этом свидетельствуют «активные попытки создать атмосферу для новой гонки вооружений, разжигания конфликтов и создания новых очагов напряженности вместо того, чтобы разрешить уже существующие и искать пути урегулирования международных и региональных конфликтов».

Напоминание об ответственности

На этом фоне особенно актуально звучит высказанная в статье идея провести саммит «ядерной пятерки» СБ ООН для обсуждения важнейших мировых проблем, указал аналитик.

«Путин своевременно сконцентрировал внимание на способности саммита России, США, Китая, Франции и Британии сыграть важную роль в поиске общих решений нынешним вызовам и угрозам, напомнив действующим на международной арене силам об их ответственности и необходимости соблюдать дух сотрудничества и придерживаться гуманистических ценностей», — сказал он.

Среди этих вызовов важное место занимают экономические последствия пандемии коронавируса, отметил аналитик. В этой связи одним из важных вопросов, затронутых в статье, является «протест против превращения экономики в средство давления… и призыв к совместной работе как для борьбы с коронавирусом, так и в обеспечении мировой и региональной безопасности, контроля за стратегическими вооружениями, а также для борьбы с терроризмом и экстремизмом».

«Все эти задачи требуют совместной работы всех мировых игроков, что и акцентировал президент», — сказал Хачим, указав на особую актуальность решения этих задач на Ближнем Востоке.

Вето как защитный механизм

Что касается высказанной в статье критики идей об ограничении полномочий постоянных членов СБ ООН и лишения их права вето, аналитик напомнил о «той большой роли, которую раньше играл Советский Союз, а теперь Россия в оказании поддержки народам, в особенности народам Азии, Африки и Латинской Америки, а также Ближнему Востоку». Использование вето «сыграло большую роль в защите прав государств этих континентов и регионов, их суверенитета и независимости», добавил он.

В этой связи важным представляется также содержащийся в статье призыв к гибкости и политике взаимных договоренностей, на основе которой была создана ООН, подчеркнул аналитик.