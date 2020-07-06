Пресс-служба иракских органов безопасности опровергла информацию о падении ракеты около международного аэропорта Багдада.

Ранее телеканал Al-Sumaria сообщил со ссылкой на источник в органах безопасности, что одна ракета упала в районе аэропорта иракской столицы.

«Многочисленные СМИ передали новость о падении ракеты «Катюша» около терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость… Мы призываем СМИ обеспечивать точность и брать информацию исключительно у пресс-службы органов безопасности», — говорится в заявлении пресс-службы в Twitter.

В ночь на воскресенье ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ракета была перехвачена зенитно-ракетным комплексом Patriot, она упала на жилой дом рядом с посольством. Пострадал ребенок.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.