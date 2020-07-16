Иракская разведка ликвидировала в ходе операции высокопоставленного боевика террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*), заявил заявил официальный представитель главнокомандующего ВС Ирака Яхъя Расул.

Расул написал в Twitter, что иракская национальная разведывательная служба в ходе специальной операции ликвидировала так называемого «вали (наместника – ред.) Багдада», известного как Умар Шаляль Убейд, и его «пресс-секретаря».

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению «спящих ячеек» террористических группировок в отдельных районах.

*Террористическая организация, запрещенная в России.