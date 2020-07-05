Багдад может обратиться в Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств (ЛАГ), чтобы добиться прекращения военных операций Турции на территории Ирака, а также располагает экономическими рычагами воздействия на Анкару, заявил Mpravda.com официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Ранее в июне министерство обороны Турции объявило о двух крупных операциях «Лапа орла» и «Коготь тигра» против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в северных районах Ирака, после чего Багдад дважды вручил послу Турции ноту протеста. Иракский МИД призвал Анкару прекратить односторонние военные действия, отметив, что Багдад готов сотрудничать в обеспечении безопасности на границе при условии соблюдения интересов обеих сторон.

«Ирак может обратиться в СБ ООН с просьбой провести экстренное заседание для обсуждения этого вопроса, а также в ЛАГ, Организацию исламского сотрудничества и другие структуры», — сказал ас-Саххаф, комментируя дальнейшие возможные шаги Багдада на фоне непрекращающихся обстрелов иракской территории турецкими ВС.

Власти могут задействовать и другие рычаги влияния на Турцию, в том числе экономические, указал он. «В Ираке присутствуют десятки турецких экономических и инвестиционных компаний, объем товарооборота между двумя странами превышает 16 миллиардов долларов в год», — отметил ас-Саххаф.

По словам представителя МИД, на данный момент Ирак предпочитает урегулировать ситуацию путем диалога. «Все эти (рычаги давления — ред.) — козыри в руках иракского правительства, однако мы до сих пор рассматриваем политический диалог и принципы добрососедства в качестве возможного общего пути для преодоления этого вызова, который негативно отражается на безопасности региона», — подчеркнул он. Ас-Саххаф напомнил, что турецкие операции, которые проводятся без координации с иракским руководством, подрывают в том числе усилия по борьбе с терроризмом и ведут к эскалации в пограничных районах.

По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около одной тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.