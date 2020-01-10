Авиакомпания «ИрАэро» направила претензию в адрес АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) с требованием возместить убытки от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в размере 1,9 млрд рублей. Об этом 10 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Перевозчик требует возместить ущерб от эксплуатации SSJ-100 с 2016 года. Претензия связана с неудовлетворительным техническим состоянием самолетов. В эту сумму включены расходы по содержанию и ремонту лайнеров, убытки в связи с отменой рейсов и упущенная выгода за период эксплуатации — с 2016 года.

«В парке «ИрАэро» девять SSJ-100, однако исправными можно считать только пять. Остальные четыре в неудовлетворительном состоянии. А один из самолетов простаивает три года и, по сути, используется перевозчиком как донор запчастей», — сообщил источник.

В пресс-службе авиакомпании воздержались от комментариев в связи с поданной к ГСС но подтвердили, что в настоящий момент перевозчик эксплуатирует только пять из девяти имеющихся лайнеров.

Ранее 30 декабря 2019 года в Арбитражный суд Москвы поступил иск от ГСС, которая намерена отсудить у иркутской авиакомпании «ИрАэро» более 941 млн рублей. На чем основаны требования производителя, не уточняется.

SSJ-100 — российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров. Первый полет на нем был совершен в 2008 году. В 2011 году первый серийный самолет SSJ-100 был введен в эксплуатацию.