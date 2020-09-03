Беременная Ирина Пингвинова жалуется на постоянные отёки и задержку жидкости в организме. Девушка решила показать своим подписчикам, насколько сильно у неё опухают ноги к концу дня.



Сейчас Ира находится на 28-й неделе беременности. Их с Дмитрием Чайковым дочка появится на свет уже через три месяца. У будущей мамы быстро растёт живот, сейчас она уже поправилась на 11 килограммов, что негативно сказалось на самочувствии девушки. Больше всего Ирину беспокоят постоянные отёки. Девушка опубликовала видео в своём микроблоге, где подписчики могут увидеть её сильно опухшие ноги, которые при нажатии оставляют небольшие вмятины. Ира написала, что такие отёки – причина солей и того, что она много ходила в течение дня. Подписчики были шокированы такими кадрами, ведь ступня девушки действительно очень сильно опухла.



Зато в отношениях будущих родителей наконец-то воцарился мир и гармония. После небольшой разлуки между влюблёнными снова возникли нежные чувства. Ира признаётся, что снова чувствует себя любимой и желанной женщиной. Хоть Дмитрий не привык показывать свои эмоции, она чувствует его любовь.