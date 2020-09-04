Беременная Ирина Пингвинова рассказала подписчикам, что не торопится становиться женой Дмитрия Чайкова. Девушка планирует провести роспись и торжество только после рождения их с Димой совместной дочери. Ирина считает, что не так уж и важно, появится ребёнок в официальном браке или нет, ведь главное, чтобы он появился в любви, а с этим в паре будущих родителей сейчас всё в порядке.



Своё мнение девушка высказала в микроблоге, добавив, что не понимает, для чего нужно вступать в официальный брак до рождения малышки, ведь можно это сделать и после. Сейчас свадьбу Ира не хотела бы играть из-за большого срока и живота. Она отметила, что обязательно впишет Диму в свидетельство о рождении, но расписаться и отпраздновать свадьбу она хочет уже после родов, когда окрепнет.



Многие подписчики девушки поспешили написать ей про свой опыт. Некоторые сказали, что возможна волокита с бумажками и доказательствами отцовства молодого человека, что чревато неудобствами и моральным дискомфортом.