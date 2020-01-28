Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Росбанка», с которыми ознакомились «Известия».

Жители этих регионов, имеющие среднюю по субъекту зарплату, могут себе позволить оформить ипотеку на вторичное жилье площадью от 101 кв. м до 144 кв. м.

В Газпромбанке сообщили, что процентные ставки по ипотеке достигли рекордного минимума, который зафиксирован за историю кредитования в России.

«Мы ожидаем дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и, как следствие, уменьшения процентов по ипотеке. Это даст возможность большему количеству людей воспользоваться преимуществами жилищного кредитования», — рассказала «Известиям» вице-президент Всероссийского банка развития регионов Екатерина Орлова.

Доступность ипотеки в 2020 году будет зависеть также от роста доходов граждан, уровня инфляции и цен на жилье, рассказали «Известиям» в Центральном банке. Кроме этого, возможность оформить ипотеку зависит и от способности потенциального заемщика накопить на первый взнос, утверждает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Тем не менее, в настоящий момент в России сохраняются наилучшие условия по ипотеке за всю историю кредитования в стране, сообщила управляющий директор управления развития ипотечного бизнеса банка «Открытие» Анна Юдина. Эти условия созданы благодаря низким ставкам и программам государственной поддержки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 29 января.