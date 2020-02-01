Ip-видеонаблюдение
Для чего предназначено ip видеонаблюдение?
Оно нужно для контроля безопасности защищаемых объектов, удаленного мониторинга, наблюдение за персоналом, за технологическими процессами.
Это большая система, которая занимается анализом и обработкой данных с камеры, и разрешает записывать и передавать изображение на
дальних расстояниях через интернет.
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Такое наблюдение имеет собственные преимущества: масштабируемость, легкая интеграция, высокий уровень качества изображения, распределенность, децентрализованность, беспроводная передача данных.
Обычно ip-видеонаблюдение используют при исполнении каких-либо аналитических работ, каковые предназначены для повышения эффективности деятельности различных предприятий и торговых центров.
Ip-видеонаблюдение складывается из следующих компонентов: видеорегистраторы, ip-камеры, дополнительное оборудование для совокупностей безопасности, видеосерверы.
Неоспоримое отличие ip-видеонаблюдения это высокий уровень качества картины, экономичный и простой метод организации кабельных сетей.
Дабы сохранить все данные находящуюся на камере используется сервер либо ip-видеорегистратор.
Обрелись новые возможности с применением цифровых разработок в системах видеонаблюдения.
К ним относится: лучший уровень качества изображения, высокая скорость передачи данных, хороший уровень качества видеоматериала, возможность интеграции с другими устройствами, к примеру детекторами движения и звука.
Эти свойства выводят камеры ip-видеонаблюдения на совсем новый уровень.
Благодаря продвижению разработок открылась возможность просматривать, руководить, настраивать ip-камеры посредством мобильных устройств либо удаленно.
Помимо этого, часто такие системы оснащены интеллектуальными средствами анализа: детекторы звука и движения, автоматическое управление активным оповещением.