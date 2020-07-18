Продюсер Иосиф Пригожин заявил об угрозах расправы в его адрес со стороны представителей фирмы, отсудившей квартиру у его первой супруги.

В квартире, как сообщают СМИ, проживали также дочь, бывшая теща продюсера и сын, которому он оставил это жилье при разводе с женой.

«Люди, с которыми я встречался по поводу ситуации с квартирой и вел переговоры, угрожали мне расправой, мол, у них есть связи в органах МВД. Сказали, что если я полезу в эту историю, они со мной расправятся. Вот и все. У меня ощущение, что мы вернулись в 90-е годы», — посетовал Пригожин в интервью WomanHit.ru.

Продюсер добавил, что квартиру еще не забрали, однако даже если ее отнимут, то он примет меры для ее возвращения.

"Преступники должны сидеть в тюрьме. Вот эти люди, которые лишают дома пожилых людей, их дом — тюрьма. И правоохранительные органы рано или поздно доберутся до них и до тех, кто их прикрывает. Ничего безнаказанно не проходит. Их угрозы я для себя на пленку записал и однозначно приду к ним в камеру навестить. Посмотрю им в глаза после всего того, что они мне наговорили.

Иосиф ПригожинМузыкальный продюсер

Ранее в беседе с каналом РЕН ТВ Пригожин выразил удивление, как бывшая жена смогла потерять недвижимость в Москве на сто миллионов. Он также пообещал помочь экс-супруге, но напомнил, что за нее ответственность несет ее новый муж.