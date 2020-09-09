Иосиф Оганесян высказал своё мнение о новых правилах шоу «Спаси свою любовь».

Правила новые, а участники бесценные 😂🤪 возвращение прошло на УРА, но атмосфера царит там просто адская 🙈

Лично я радею за то, чтобы зритель имел право голоса и номинировал тех, кому пора домой ✊ так как зрителям виднее !

Согласны со мной? И кому пора за периметр на ваш взгляд 😳😢👇

P.s. Лично я не готов с кем то прощаться из нашего круга 😭😭 как бы мы не ругались все, всё равно мы одна семью ❤ которую хотят порезать на кусочки и разделить навсегда🍩