Забыв про скандалы в перинатальном центре, где принимали роды Александры Черно, Иосиф Оганесян решил рассказать, как сильно любит свою супругу и насколько отличается её образ на проекте от истинной Саши, доброй и отзывчивой. Также парень отметил, что считает себя и Сашу популярными блогерами, которых не нужно судить за грамматические ошибки в постах.



Оганесян рассказал, что на самом деле Александра – прямолинейная и иногда боевая, но в то же время умеющая дружить, поддерживать и помогать окружающим. Правда, про дипломатичность и деликатность Иосиф так ничего и не сказал, но дал понять, что образ Саши – это только образ, а в жизни она совсем другая.



Зрители проекта не верят, что Саша на самом деле – ангел во плоти. Возможно, характер у неё и лучше в реальности, чем на проекте, но мало кто из участников может это подтвердить. Супруги Оганесян привыкли вступать в перепалки со всеми сотрудниками и жителями телестройки, но сейчас, возможно, они решили выбрать другую тактику.