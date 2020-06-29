Иосиф Оганесян прокомментировал советы подписчиков о том, как правильно воспитывать котёнка.

Прощай жена 🙈я встретил другую Сашку 🤪😍

Теперь мы с ней не разлей вода 🤗 везде вместе 🙃жена не ревнуй 🤓

Советчики 👉 как правильно воспитывать кошку ?!🤯

Дорогие мои 🙏 глубоко уважаемые друзья и не очень. Я всегда трезво воспринимаю критику и иногда вы даёте дельный совет, но писать мне о том, что:

-Сашка писает не правильно

-поменяете имя, оно не подходит

-зачем вы возите ее с собой

-она вам подрала уже все обои 🤦‍♂ (дерёт только когтеточку)

-вы избавитесь от неё как и от других..

Вот, кем нужно быть в жизни ? Вы ещё в трусы мне загляните и скажите, что там не так 😃 одно дело совет, другое дело навязывание своего мнения.

Мы все разные и у каждого из нас свой подход 🤷🏻‍♂ и не факт, что ваша методика на 100 % лучше моей 👋Надеюсь вы уловили мою мысль.

Я безумно люблю Сашку и она в полной безопасности 🤟 хочется в это верить 🤪

P.s наши птички у папы до момента, пока сыну не исполниться год 👌



