Сейчас Иосиф Оганесян проживает за пределами съемочной площадки телепроекта. Страдая от безделья и мыслей о необходимости кормить ждущее скорого пополнения семейство, молодой человек решил вплотную заняться своими страницами в социальных сетях. Оганесян начал размещать в своих профилях всевозможную рекламу, а заодно активно занялся увеличением количества подписчиков. Впрочем, ударная деятельность Иосифа по привлечению новых пользователей привела к тому, что его начали подозревать в искусственной накрутке данных показателей.



Оганесян все еще является действующим участником шоу и даже получает свою законную зарплату, а следовательно его по-прежнему касаются все правила телепроекта, за нарушение которых организаторы серьезно наказывают. Об одном из таких правил Иосиф и позабыл, публично раскрывая подробности будущих эфиров. Эта оплошность Оганесяна сильно огорчила редакторов Дома-2, которые трудятся над выстраиванием сюжетных линий и бережно хранят интригу.



Оганесян же явно не вдавался во все эти нюансы, когда открывал свой канал, на котором планировалось выкладывать видео о жизни их с Александрой Черно семейства, пребывающего в ожидании малыша. Именно там незадачливый Иосиф проболтался о примирении своей жены и ее сестры, после чего был вызван на ковер к руководству. Итогом разговора стало удаление нескольких видео с канала Оганесяна.