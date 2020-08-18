Новоиспечённый отец вычислил, на кого из родственников похож маленький Стефан. Иосиф перерыл все семейные архивы и нашёл фотографию своего дяди, который, как оказалось, очень сильно похож на новорождённого Оганесяна. Данный снимок он разместил в соцсетях.



Как только маленький Стефан появился на свет, все видели в нём почти стопроцентное сходство со своей мамой Александрой Черно. Иосифа такой расклад вещей совершенно не устраивал, и он начал искать детские фотографии своих родственников, надеясь на то, что кто-то будет похож на новорожденного. В итоге молодой отец нашёл не просто похожего человека на своего сына, а настоящую его копию.



Сначала Йося подумал, что в кадре его отец, но как оказалось, это его дядя. Иосиф был в шоке от вылитого сходства дяди со своим сыном. Многие родственники утверждают, что сходство Стефана со своим отцом, конечно же, тоже есть. Однако сам Иосиф видимо хотел убедиться, что в Стефане гораздо больше крови его семьи.