Совсем скоро участник «ССЛ» Йося Оганесян станет отцом – его беременная супруга Александра Черно должна родить им сына в середине июля. Незадолго до такого важного события в жизни парень побрился налысо, чем удивил своих фанатов.



Так, Йося объяснил, что из-за частых экспериментов с волосами (ранее парень часто окрашивал их в яркие цвета, обесцвечивал и даже заплетал афрокосы) они потеряли свое качество. Чтобы обновить волосы, Оганесян и решил сбрить их, и теперь какое-то время будет лысым. В дальнейшем спасатель любви пообещал прекратить эксперименты с волосами.



Процесс сбривания волос парень заснял на видео и опубликовал его в своем Инстаграм-аккаунте. Правда, фанаты Йоси не заметили, чтобы волосы на его голове выглядели совсем уж плохо. Видимо, Оганесян просто захотел сменить имидж, а чтобы оправдаться, придумал версию про поврежденные ломкие волосы, которые следовало срочно сбрить.