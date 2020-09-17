Иосиф Оганесян рассказал, как проходят его отцовские будни.

Молодой и счастливый отец Иосиф Оганесян рассказал о своих отцовских буднях. Что поменялось в жизни Иосифа, читай в эксклюзивном интервью.

«Я поменял свои приоритеты. Отцовство – это потрясающе, уже нет меня, есть ребёнок. Всё внимание наше переключилось на Стефана», – признался Йося.

Не успели Саша и Йося отойти от первых родов, как отовсюду посыпался вопрос: «Когда за вторым?»

«Мы пока не планируем второго, надо ещё с первым справиться. Стефан забирает всё наше время сейчас, свою жизнь мы посвятили ему», – резюмировал участник.