Иосиф Оганесян поведал, чем его привлекла Александра Черно.

Часто задают вопрос, что я нашел в Саше ??? начинают жонглировать разными эпитетами и за частую не аргументированными и ложными….а после спрашивают, за что любишь 🤦 Так вот, мне всегда тяжело давалось говорить о своих чувствах, но я попытаюсь изложить то, что у меня на душе!

Вот вам 👉 ОТВЕТ👇

Моя супруга с храбрым сердцем, она как ребёнок, своенравная, капризная , последовательная. Она не любят ни справедливость, не отказывается от своих принципов и взглядов, потому что они не удобны, или противоречат взглядом большинства.

Моя жена умеет дружить, самой искренней дружбой, которая присуща мужчинам, и любит она, так же всем сердцем 🤗 Веселиться до потери пульса, и так же до дрожи в груди переносит грусть и боль. Предательство, обсуждение сплетен, гнилая мелочность, ядовитая зависть обходит ее стороной.

Я восхищаюсь ей, ведь смотря на неё я вижу ЛИЧНОСТЬ сильную и уверенную в себе девушку, а в душе она все та же хрупкая, ранимое дитя, который нуждается в поддержке и любви❤ если многие пытаются скрываться под маской «идеальной» то моя прозрачна как хрусталь и не боится быть собой( из за этого многие и недоумевают, как так ? а вот так, нужно не бояться и отставить своё место под солнцем).

Вы понимаете о чем я? Мда😏

Я обожаю настоящих женщин, искренних и уверенных в себе, моя жена таковой является и с появлением малыша, она координатно поменялась 🙈 и определенно изменила свои взгляды на определенные вещи. В любом случаи

каждый видет то, что хочет 🤐 именно поэтому любой спор всегда приводит к конфликту!