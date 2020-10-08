С давних пор Иосиф Оганесян мечтает стать публичной личностью, известным актером, который раздаёт автографы всем поклонникам. Несмотря на то, что он уже довольно взрослый молодой человек и отец маленького ребёнка, его мечта такой и осталась. Сейчас Йося очень близок к исполнению своего желания. В социальных сетях парень рассказал, что его любит камера, поэтому он собирается работать на телепроекте, став телеведущим. Пока мужчина решил не раскрывать подробностей.



Разговаривая с подписчиками, Йося отметил, что больше всего хочет работать за кадром. Возможно, так он намекает на то, что будет писать сценарии для остальных участников. Ещё может быть, что у Оганесяна есть какая-то специальность, благодаря которой ему будет позволено работать на телевидении.



Молодой человек собирается стать ведущим через пару лет, а сейчас он счастлив быть хорошим семьянином. Йося научился ладить с Сашей Черно, вместе они растят прекрасного малыша Стефана.